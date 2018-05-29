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    Женщины забросали Джонни Деппа лифчиками и розами на концерте в Москве

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    • Фото: _lunaman_ / instagram.com
    Женщины забросали Джонни Деппа лифчиками и розами на концерте в Москве

    Женщины забросали Джонни Деппа лифчиками и розами на концерте в Москве

    Женщины забросали Джонни Деппа лифчиками и розами на концерте в Москве
  • Фото: _lunaman_ / instagram.com

    • В соцсетях появилась запись с концерта группы Hollywood Vampires, в состав которой входит Джонни Депп. На кадрах видно, как одна из поклонниц дарит звезде Голливуда свой бюстгальтер.

    На кадрах видно, как в сторону Джонни Деппа из зрительного зала прилетает большой белый бюстгальтер. Актер цепляет его носком ботинка, закрепляет на своей гитаре и продолжает играть. Другая поклонница дарит звезде Голливуда красную розу.

    #hollywoodvampires ору

    Публикация от Alice Sanliss (@_lunaman_)


    Единственный концерт группы Hollywood Vampires, в которую кроме Деппа входят рок-музыкант Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри, состоялся в Москве накануне в Олимпийском.

    Приехав в Москву за несколько дней до выступления, знаменитый актер успел побывать в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, после зашел в мавзолей Ленина, сфотографировался с бюстом Сталина, а также планировал посетить магазин музыкальных инструментов. Кроме того Джонни Депп заявил, что ему понравились русские девушки. Он отметил, что в их глазах — «тысячелетняя культура, которая вызывает притяжение».

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