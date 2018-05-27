Джонни Депп сходил на экскурсию в музей Маяковского в Москве

Американский актер и музыкант Джонни Депп посетил музей-квартиру семьи Владимира Маяковского.

Американский актер и музыкант Джонни Депп, который на следующей неделе выступит в Москве в составе группы Hollywood Vampires, посетил музей поэта Владимира Маяковского. Фотографии из музея опубликованы на странице группы в Facebook.



Напомним, сейчас в Москве работает только филиал музея в мемориальной квартире семьи Маяковских на Большой Пресне. Основное здание музея, которое находится на Лубянке, закрыто на капитальный ремонт.



Концерт группы Hollywood Vampires, в которую, кроме Деппа, входят рок-музыкант Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри, состоится 28 мая в спорткомплексе «Олимпийский».

