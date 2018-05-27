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    Джонни Депп сходил на экскурсию в музей Маяковского в Москве

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    Джонни Депп сходил на экскурсию в музей Маяковского в Москве

    Джонни Депп сходил на экскурсию в музей Маяковского в Москве

    Американский актер и музыкант Джонни Депп посетил музей-квартиру семьи Владимира Маяковского.

    Американский актер и музыкант Джонни Депп, который на следующей неделе выступит в Москве в составе группы Hollywood Vampires, посетил музей поэта Владимира Маяковского. Фотографии из музея опубликованы на странице группы в Facebook.

    Напомним, сейчас в Москве работает только филиал музея в мемориальной квартире семьи Маяковских на Большой Пресне. Основное здание музея, которое находится на Лубянке, закрыто на капитальный ремонт.

    Концерт группы Hollywood Vampires, в которую, кроме Деппа, входят рок-музыкант Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри, состоится 28 мая в спорткомплексе «Олимпийский».

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