Джонни Депп увидел Ленина и оценил русских девушек

Американский актер и музыкант Джонни Депп, приехавший в Россию с единственным концертом в составе группы Hollywood Vampires, побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, после зашел в мавзолей Ленина и планирует посетить магазин музыкальных инструментов в Москве.
Джонни Депп рассказал журналистам, что уже несколько раз бывал в Москве, но только в этот раз у него освободилось немного времени, чтобы погулять по городу.
Джонни Депп, актер: «Два-три раза я уже был в Москве, но не хватало времени ни на что, — только принять душ и бежать представлять фильм. В этот раз у меня больше времени. Вчера я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы… Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени».
Депп рассказал, что уже побывал в мавзолее, передает ТАСС. Кроме того, СМИ сообщают, что знаменитый актер сфотографировался с бюстом Сталина.
У актера также спросили, впечатляют ли его русские женщины.
Джонни Депп: «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение».
Джонни Депп, актер: «Два-три раза я уже был в Москве, но не хватало времени ни на что, — только принять душ и бежать представлять фильм. В этот раз у меня больше времени. Вчера я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы… Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени».
Депп рассказал, что уже побывал в мавзолее, передает ТАСС. Кроме того, СМИ сообщают, что знаменитый актер сфотографировался с бюстом Сталина.
У актера также спросили, впечатляют ли его русские женщины.
Джонни Депп: «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение».
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