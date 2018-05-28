Следствие решило ограничить Серебренникова в ознакомлении с материалами дела

Следствие призвало суд ограничить фигурантов дела «Седьмой студии» в сроках ознакомления с материалами.
Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы. Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела до 29 июня.
Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство в отношении экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского рассмотрят 29 мая, режиссера Кирилла Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум — 30 мая, а гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина — 1 июня, передает РИА Новости.
Напомним, о том, что сыщики завершили расследование дела «Седьмой студии», стало известно в середине мая. Как сообщали СКР, объем дела составил более 250 томов.
Напомним, Кирилл Серебренников, Малобродский, Апфельбаум, Итина и другие фигуранты обвиняются в причастности к хищению 133 млн бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Свою вину он не признает.
Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство в отношении экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского рассмотрят 29 мая, режиссера Кирилла Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум — 30 мая, а гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина — 1 июня, передает РИА Новости.
Напомним, о том, что сыщики завершили расследование дела «Седьмой студии», стало известно в середине мая. Как сообщали СКР, объем дела составил более 250 томов.
Напомним, Кирилл Серебренников, Малобродский, Апфельбаум, Итина и другие фигуранты обвиняются в причастности к хищению 133 млн бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Свою вину он не признает.
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