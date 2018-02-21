Режиссера Серебренникова отпустили на похороны матери

Художественного руководителя
«Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, отпустили на похороны матери.
Кирилл Серебренников рассказал в Мосгорсуде, что вчера был на кремации.
Кирилл Серебренников, режиссер: «Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся».
Близкий к семье режиссера источник «Интерфакс» рассказал, что мать Серебренникова тяжело болела.
Друг семьи: «У нее была болезнь Альцгеймера, Ирина очень долго болела, ей было около 83 лет. Она в юности была стюардессой, а потом преподавателем русского языка и литературы, собственно, любовью к театру и литературе Кирилл обязан ей».
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа прошлого года. Он, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
Кирилл Серебренников, режиссер: «Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся».
Близкий к семье режиссера источник «Интерфакс» рассказал, что мать Серебренникова тяжело болела.
Друг семьи: «У нее была болезнь Альцгеймера, Ирина очень долго болела, ей было около 83 лет. Она в юности была стюардессой, а потом преподавателем русского языка и литературы, собственно, любовью к театру и литературе Кирилл обязан ей».
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа прошлого года. Он, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
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