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    Мать Кирилла Серебренникова скончалась после тяжелой болезни

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    Мать Кирилла Серебренникова скончалась после тяжелой болезни

    Мать Кирилла Серебренникова скончалась после тяжелой болезни

    В Ростове-на-Дону не стало матери режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу о хищении бюджетных денег.

    Как отметил в интервью ТАСС друг семьи, пожелавший остаться неназванным, в последнее время мать режиссера тяжело болела.

    Друг семьи: «Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели».

    Эту информацию подтвердил ее муж Семён Серебренников. Он также добавил, что ее тело уже кремировано.

    Напомним, Кирилл Серебренников, а также экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Он считает обвинение «вымышленным и абсурдным».

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