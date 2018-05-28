Глава СК Бастрыкин считает целесообразным закрыть Telegram

В
пресс-службе Следственного комитета РФ уточнили, что глава ведомства Александр Бастрыкин, комментируя проблему обеспечения информационной безопасности детей, говорил о целесообразности закрытия Telegram.
Пресс-релиз СК РФ опубликован на сайте ведомства.
Из сообщения СК РФ: «Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».
Ранее СМИ сообщали, что в ходе выступления Александр Бастрыкин заявил о целесообразности «закрыть Instagram», поскольку «теракт в Ленинграде» весной прошлого года был совершен с использованием этого приложения.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Мессенджер по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за определенной архитектуры сервиса.
Из сообщения СК РФ: «Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».
Ранее СМИ сообщали, что в ходе выступления Александр Бастрыкин заявил о целесообразности «закрыть Instagram», поскольку «теракт в Ленинграде» весной прошлого года был совершен с использованием этого приложения.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Мессенджер по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за определенной архитектуры сервиса.
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