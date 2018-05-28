Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Глава СК Бастрыкин считает целесообразным закрыть Telegram

    6 комментариев

    Глава СК Бастрыкин считает целесообразным закрыть Telegram

    Глава СК Бастрыкин считает целесообразным закрыть Telegram

    В пресс-службе Следственного комитета РФ уточнили, что глава ведомства Александр Бастрыкин, комментируя проблему обеспечения информационной безопасности детей, говорил о целесообразности закрытия Telegram.

    Пресс-релиз СК РФ опубликован на сайте ведомства.

    Из сообщения СК РФ: «Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

    Ранее СМИ сообщали, что в ходе выступления Александр Бастрыкин заявил о целесообразности «закрыть Instagram», поскольку «теракт в Ленинграде» весной прошлого года был совершен с использованием этого приложения.

    смотретьИгрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Игрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

    Мессенджер по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за определенной архитектуры сервиса.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru