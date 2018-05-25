Жаров: Telegram прячется за «живым щитом»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на
ПМЭФ-2018, раскритиковал способы обхода блокировок, которые использует мессенджер Telegram.
Александр Жаров: «Способы обхода блокировок, которые использует Telegram, абсолютно пиратские. Поскольку, не вдаваясь в технические подробности, он, не идентифицируя себя, использует IP-адреса различных подсетей».
По мнению Жарова, фактически Telegram скрывается за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся в указанных сетях, передает «Интерфакс».
Глава Роскомнадзора назвал блокировку Telegram сложным процессом. По его словам, этот процесс продолжается и деградация мессенджера на данный момент составляет от 15 до 30%.
Александр Жаров: «Дело в том, что работа по обходу блокировки идет с конечным оборудованием, то есть со смартфонами и планшетами пользователей, поэтому на различных гаджетах деградация различная».
Жаров добавил, что у Роскомнадзора есть понимание того, как действовать в отношении мессенджера дальше.
В середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В ответ в Telegram заявляли, что выполнить требование ФСБ технически невозможно.
Несмотря на усилия Роскомнадзора, мессенджер все еще доступен на территории РФ. При этом в связи с действиями ведомства у ряда крупных интернет-компаний возникли перебои в работе. В конце апреля в ведомстве пообещали, что начнут подходить к вопросу о блокировке Telegram более точечно.
По мнению Жарова, фактически Telegram скрывается за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся в указанных сетях, передает «Интерфакс».
Глава Роскомнадзора назвал блокировку Telegram сложным процессом. По его словам, этот процесс продолжается и деградация мессенджера на данный момент составляет от 15 до 30%.
Александр Жаров: «Дело в том, что работа по обходу блокировки идет с конечным оборудованием, то есть со смартфонами и планшетами пользователей, поэтому на различных гаджетах деградация различная».
Жаров добавил, что у Роскомнадзора есть понимание того, как действовать в отношении мессенджера дальше.
В середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В ответ в Telegram заявляли, что выполнить требование ФСБ технически невозможно.
Несмотря на усилия Роскомнадзора, мессенджер все еще доступен на территории РФ. При этом в связи с действиями ведомства у ряда крупных интернет-компаний возникли перебои в работе. В конце апреля в ведомстве пообещали, что начнут подходить к вопросу о блокировке Telegram более точечно.
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