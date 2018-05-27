Посол РФ в Австралии назвал выводы следствия по делу MH17 «грязной провокацией»

Выводы совместной следственной группы (ССГ), обнародовавшей промежуточные результаты расследования по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году, российский посол в Австралии Григорий Логвинов назвал выводы более чем спорными.
Логвинов прокомментировал требование Австралии и Нидерландов к России признать ответственность за катастрофу и назвал обвинения Москвы в причастности к крушению малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17, «заранее спланированной провокацией».
Григорий Логвинов, посол РФ в Австралии: «Австралийские премьер Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали выводы международной следственной группы. Более того, они потребовали, чтобы Россия продемонстрировала „раскаяние“ и согласовала размер „компенсации“ жертвам трагедии рейса МН17. Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией. Несмотря ни на что, все наши усилия по запуску серьезной, основательной и профессиональной совместной работы категорически отвергаются».
По словам Логвинова, разбирательство было основано на данных соцсетей и нескольких международных неправительственных организаций, которые не раз попадались на распространении ложной информации. Дипломат уверяет, что Россия тем не менее будет способствовать установлению истины в деле о крушении Boeing, чтобы виновные предстали перед судом.
Григорий Логвинов: «Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее».
Международная следственная группа представила промежуточные итоги расследования. В материалах говорится, что пассажирский борт сбили из ЗРК «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. При этом следователи не смогли сообщить, когда и в какой суд будут переданы эти результаты.
В российском МИДе заявили, что обвинения в причастности Москвы к этой авиакатастрофе голословны и вызывают сожаление, а расследование является однобоким и предвзятым. Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, следствие по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году ищет виновных по идеологическим признакам.
По словам Владимира Путина, российская сторона может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Глава государства напомнил, что Москва изначально предлагала совместно вести расследование, но ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что власти этой страны нарушили международные правила и не закрыли воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.
Малайзийский Boeing 777 разбился по пути из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Выжить не удалось никому. Киев обвинил в случившемся ополченцев, на что те ответили, что не располагают вооружением, способным сбивать воздушные суда на такой высоте.
Григорий Логвинов, посол РФ в Австралии: «Австралийские премьер Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали выводы международной следственной группы. Более того, они потребовали, чтобы Россия продемонстрировала „раскаяние“ и согласовала размер „компенсации“ жертвам трагедии рейса МН17. Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией. Несмотря ни на что, все наши усилия по запуску серьезной, основательной и профессиональной совместной работы категорически отвергаются».
По словам Логвинова, разбирательство было основано на данных соцсетей и нескольких международных неправительственных организаций, которые не раз попадались на распространении ложной информации. Дипломат уверяет, что Россия тем не менее будет способствовать установлению истины в деле о крушении Boeing, чтобы виновные предстали перед судом.
Григорий Логвинов: «Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее».
Международная следственная группа представила промежуточные итоги расследования. В материалах говорится, что пассажирский борт сбили из ЗРК «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. При этом следователи не смогли сообщить, когда и в какой суд будут переданы эти результаты.
В российском МИДе заявили, что обвинения в причастности Москвы к этой авиакатастрофе голословны и вызывают сожаление, а расследование является однобоким и предвзятым. Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, следствие по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году ищет виновных по идеологическим признакам.
По словам Владимира Путина, российская сторона может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Глава государства напомнил, что Москва изначально предлагала совместно вести расследование, но ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что власти этой страны нарушили международные правила и не закрыли воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.
Малайзийский Boeing 777 разбился по пути из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Выжить не удалось никому. Киев обвинил в случившемся ополченцев, на что те ответили, что не располагают вооружением, способным сбивать воздушные суда на такой высоте.
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