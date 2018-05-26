Захарова заявила о необъективности следствия по делу MH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что следствие по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году ищет виновных по идеологическим признакам.
Дипломат отметила, что международная совместная следственная группа (ССГ) опубликовала результаты расследования, не дождавшись ответа России на два запроса. По ее словам, это говорит о нежелании всерьез рассматривать предоставляемые Россией материалы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных».
Захарова также напомнила, что США до сих пор не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после падения Boeing.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ отверг обвинения в том, что самолет был сбит российской ракетой. Также он подчеркнул, что Москва не доверяет результатам расследования международной комиссии, так как российская сторона не принимала в нем участия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных».
Захарова также напомнила, что США до сих пор не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после падения Boeing.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ отверг обвинения в том, что самолет был сбит российской ракетой. Также он подчеркнул, что Москва не доверяет результатам расследования международной комиссии, так как российская сторона не принимала в нем участия.
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