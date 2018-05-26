Глава ГУ МЧС Кемеровской области подал рапорт на увольнение

Глава Кемеровского ГУ МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, написал рапорт на увольнение.
Как сообщил представитель прокуратуры в ходе судебного заседания, «Мамонтов написал рапорт на увольнение».
Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев были задержаны в пятницу по делу о пожаре в «Зимней вишне». Они подозреваются в халатности и растрате.
По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ «Кемеровским кондитерским комбинатом» (ККК, основной собственник ТЦ). При этом, по данным СК, проверка, согласно действующему законодательству, должна была быть проведена до 18 марта 2018 года.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев были задержаны в пятницу по делу о пожаре в «Зимней вишне». Они подозреваются в халатности и растрате.
По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ «Кемеровским кондитерским комбинатом» (ККК, основной собственник ТЦ). При этом, по данным СК, проверка, согласно действующему законодательству, должна была быть проведена до 18 марта 2018 года.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.
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