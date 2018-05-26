Полиция выясняет, почему испорченная вандалом картина в Третьяковке не имела защитного покрытия

Полиция обсуждает с администрацией Третьяковской галереи причины отсутствия антивандального покрытия на картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», которую накануне повредил житель Воронежской области.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «установлено, что стекло картины не было защищено антивандальной пленкой вопреки данным в служебных документах музея». По его словам, этот вопрос в настоящее время обсуждается с администрацией галереи.
Из сообщения источника: «Кроме этого, правоохранительным органам пока не удается получить записи видеокамер наблюдения. Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились».
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке — он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.
Из сообщения источника: «Кроме этого, правоохранительным органам пока не удается получить записи видеокамер наблюдения. Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились».
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке — он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.
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