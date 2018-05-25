Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
    •  

    Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано»

    Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано»

    Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров «Роснано» как госпредставитель.

    Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ. Из документа следует, что Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано» как представитель государства.

    В правительстве Дворкович курировал реальный сектор экономики, вопросы науки, IT и инноваций. После того как было сформировано новое правительство, в которое он не вошел, Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково». Кроме того, он возглавляет оргкомитет чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

    «Роснано» занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты, в рамках которых в России создают новые производства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru