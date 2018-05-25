Бывший
вице-премьер Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров «Роснано» как госпредставитель.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ. Из документа следует, что Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано» как представитель государства.
В правительстве Дворкович курировал реальный сектор экономики, вопросы науки, IT и инноваций. После того как было сформировано новое правительство, в которое он не вошел, Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково». Кроме того, он возглавляет оргкомитет чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
«Роснано» занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты, в рамках которых в России создают новые производства.
В правительстве Дворкович курировал реальный сектор экономики, вопросы науки, IT и инноваций. После того как было сформировано новое правительство, в которое он не вошел, Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково». Кроме того, он возглавляет оргкомитет чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
«Роснано» занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты, в рамках которых в России создают новые производства.
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