Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда «Сколково»

Аркадий Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом будут работать над определением основных векторов развития фонда «Сколково».
Согласно уставу фонда «Сколково», его должны возглавлять два сопредседателя на общественных началах. Один из них — президент фонда. Вторым до недавнего времени был Крейг Барретт, экс-президент Intel. Он покинул фонд в конце 2017 года. Его место займет Аркадий Дворкович, который не вошел в кабмин. Он был избран сопредседателем совета фонда «Сколково», передает «Интерфакс».
Дворкович во время работы в правительстве был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.
Виктор Вексельберг: «Он (Дворкович — ред.) прекрасно знает и сильные, и слабые стороны проекта, знаком с его финансовыми и операционными показателями, понимает наши текущие задачи и стратегические приоритеты. Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике».
Дворкович во время работы в правительстве был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.
Виктор Вексельберг: «Он (Дворкович — ред.) прекрасно знает и сильные, и слабые стороны проекта, знаком с его финансовыми и операционными показателями, понимает наши текущие задачи и стратегические приоритеты. Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике».
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