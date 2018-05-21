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    Путин предложил оставить Дворковича председателем оргкомитета «Россия-2018»

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    Путин предложил оставить Дворковича председателем оргкомитета «Россия-2018»

    Путин предложил оставить Дворковича председателем оргкомитета <nobr>«Россия-2018»</nobr>

    Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018».

    Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Рекомендация Путина адресована правительству РФ и набсовету АНО «Организационный комитет „Россия-2018“».

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    Напомним, что занимавший ранее пост вице-премьера Аркадий Дворкович не вошел в состав нынешнего кабинета министров. Он был избран сопредседателем совета фонда «Сколково».

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