Путин предложил оставить Дворковича председателем оргкомитета «Россия-2018»

Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим
вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018».
Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Рекомендация Путина адресована правительству РФ и набсовету АНО «Организационный комитет „Россия-2018“».
Напомним, что занимавший ранее пост вице-премьера Аркадий Дворкович не вошел в состав нынешнего кабинета министров. Он был избран сопредседателем совета фонда «Сколково».
Рекомендация Путина адресована правительству РФ и набсовету АНО «Организационный комитет „Россия-2018“».
Напомним, что занимавший ранее пост вице-премьера Аркадий Дворкович не вошел в состав нынешнего кабинета министров. Он был избран сопредседателем совета фонда «Сколково».
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