Путин в ответ на вопрос о Сенцове напомнил про задержание Вышинского на Украине

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у французских журналистов, почему они, беспокоясь о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, не интересуются судьбой задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путину был задан вопрос о судьбе украинского режиссера и журналиста Олега Сенцова.
В ответ Путин напомнил, что «господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность».
Владимир Путин, президент РФ: «Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине».
Он заметил, что недавно в этой стране был задержан российский журналист Кирилл Вышинский, которому предъявляется обвинение в государственной измене за его работу именно в качестве журналиста.
Владимир Путин: «Почему-то его судьба вас не интересует, согласитесь, что это странно. Давайте внимательно относиться ко всем процессам, происходящим в Европе, на любых континентах».
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве. Они парализовали работу корреспондентов. Обыск в редакции длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвинили его в госизмене. Он был арестован без права внесения залога. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы. Путин ранее назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной.
В ответ Путин напомнил, что «господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность».
Владимир Путин, президент РФ: «Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине».
Он заметил, что недавно в этой стране был задержан российский журналист Кирилл Вышинский, которому предъявляется обвинение в государственной измене за его работу именно в качестве журналиста.
Владимир Путин: «Почему-то его судьба вас не интересует, согласитесь, что это странно. Давайте внимательно относиться ко всем процессам, происходящим в Европе, на любых континентах».
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве. Они парализовали работу корреспондентов. Обыск в редакции длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвинили его в госизмене. Он был арестован без права внесения залога. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы. Путин ранее назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной.
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