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Пресс-конференция президентов России и Франции
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    Путин сожалеет о решении Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

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    Путин сожалеет о решении Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Путин сожалеет о решении Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия восприняла с сожалением известие о решении президента США Дональда Трампа отменить саммит с КНДР.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мы лично в России восприняли это известие с сожалением, потому что очень рассчитывали, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации на Корейском полуострове и что это будет началом процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова».

    По словам президента РФ, северокорейский лидер Ким Чен Ын «сделал все, что он предварительно обещал, даже взорвал тоннели и шахты на (ядерном) полигоне, после чего мы услышали об отмене встречи со стороны Соединенных Штатов».

    Также Путин выразил надежду на то, что саммит США — КНДР все же состоится, в России будут работать, чтобы сблизить позиции этих стран.

    смотретьСаммит США — КНДР отменен
    Саммит США — КНДР отменен
    Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал отмену саммита США — КНДР «угрозой для всех».

    Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Лидеры России и Франции обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине, а также иранскую ядерную сделку. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции.
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