Жители поселка Псебай требуют наказать убийц многодетной матери

В поселок Псебай, где зверски убили многодетную мать, приехала специально созданная комиссия. Столичные сотрудники СК и МВД теперь будут заниматься расследованием резонансного преступления и проведут служебную проверку, чтобы выяснить, действительно ли местные правоохранители и власти пытались замять это дело.
Жители поселка продолжают пикетировать здание администрации, требуя привлечь виновных к ответственности. Пока задержанных двое — 16-летний школьник и его 20-летний сообщник. По версии следствия, они напали на жертву, изнасиловали, после чего изувечили, а обезображенное тело спрятали в кустах. Близкие убитой полагают, что преступников было больше.
Вдовец убитой Алексей Дмитриев говорит, что самое сложное — найти в себе силы не мстить тем, кто зверски расправился с женой. Лишь осознание того, что в противном случае пятеро детей останутся круглыми сиротами, останавливает его от необдуманных поступков.
Алексей Дмитриев: «Недоверия никакого между нами не было. Я даже не боялся отпускать ее. Никогда я даже не предполагал, что может такое случиться. Что у нас такие есть звери».
Вечером 13 мая Наталья Дмитриева отдыхала в кафе с подругой. Когда собрались домой, проводить их якобы вызвался 16-летний подросток вместе с товарищем. По одним данным, женщины приняли предложение. По другим — отказались от услуг попутчиков, но компания все равно увязалась за ними. Через несколько улиц пути подруг разошлись.
Вера, подруга убитой: «Все было адекватно, в принципе. Тетя Наташа, тетя Вера, они к нам на Вы обращались. Можно сказать, что дети наши. Может, они где-то начали материться, может, она им замечание сделала, есть такое».
Расправа была совершена с неистовой жестокостью. Эксперты установили, что злоумышленники напали на жертву, изнасиловали, изувечили, после чего задушили. Обезображенное тело спрятали в кустах. Это было недалеко от дома, где жила Дмитриева. Соседи в ту ночь слышали шум, но никто не решился пойти навстречу опасности и помочь.
Местная жительница: «Когда я вышла на крыльцо, услышала мужской голос. Он говорил ей: жизнь или… Второе слово было непонятно мне. Потом я услышала хрипы, будто душат человека».
Около 10 тысяч человек собрались на митинг и потребовали избавить их от подростков, которые творят беззаконие в поселке. Люди говорили о целой группировке несовершеннолетних, но подозреваемых в жестоком убийстве пока двое. Одного — 20 летнего местного жителя — нашли спящим рядом с телом убитой. Его сообщника — 16-летнего школьника — задержали на следующий день. Но односельчане хотят видеть за решеткой всех их друзей.
Всю вину взял на себя именно несовершеннолетний. Он, как уверяют местные, учился в одном классе с сыном убитой. А отец юноши человек якобы не бедный и уже много раз помогал ему уходить от ответственности. Этого школьника односельчане называют организатором сообщества «Центральное единство». В группу якобы входят дети от 10 до 17 лет. Занимаются тем, что по ночам нападают на прохожих, совершают мелкие кражи, обижают стариков и отбирают деньги у младших.
Вдовец убитой Алексей Дмитриев говорит, что самое сложное — найти в себе силы не мстить тем, кто зверски расправился с женой. Лишь осознание того, что в противном случае пятеро детей останутся круглыми сиротами, останавливает его от необдуманных поступков.
Алексей Дмитриев: «Недоверия никакого между нами не было. Я даже не боялся отпускать ее. Никогда я даже не предполагал, что может такое случиться. Что у нас такие есть звери».
Вечером 13 мая Наталья Дмитриева отдыхала в кафе с подругой. Когда собрались домой, проводить их якобы вызвался 16-летний подросток вместе с товарищем. По одним данным, женщины приняли предложение. По другим — отказались от услуг попутчиков, но компания все равно увязалась за ними. Через несколько улиц пути подруг разошлись.
Вера, подруга убитой: «Все было адекватно, в принципе. Тетя Наташа, тетя Вера, они к нам на Вы обращались. Можно сказать, что дети наши. Может, они где-то начали материться, может, она им замечание сделала, есть такое».
Расправа была совершена с неистовой жестокостью. Эксперты установили, что злоумышленники напали на жертву, изнасиловали, изувечили, после чего задушили. Обезображенное тело спрятали в кустах. Это было недалеко от дома, где жила Дмитриева. Соседи в ту ночь слышали шум, но никто не решился пойти навстречу опасности и помочь.
Местная жительница: «Когда я вышла на крыльцо, услышала мужской голос. Он говорил ей: жизнь или… Второе слово было непонятно мне. Потом я услышала хрипы, будто душат человека».
Около 10 тысяч человек собрались на митинг и потребовали избавить их от подростков, которые творят беззаконие в поселке. Люди говорили о целой группировке несовершеннолетних, но подозреваемых в жестоком убийстве пока двое. Одного — 20 летнего местного жителя — нашли спящим рядом с телом убитой. Его сообщника — 16-летнего школьника — задержали на следующий день. Но односельчане хотят видеть за решеткой всех их друзей.
Всю вину взял на себя именно несовершеннолетний. Он, как уверяют местные, учился в одном классе с сыном убитой. А отец юноши человек якобы не бедный и уже много раз помогал ему уходить от ответственности. Этого школьника односельчане называют организатором сообщества «Центральное единство». В группу якобы входят дети от 10 до 17 лет. Занимаются тем, что по ночам нападают на прохожих, совершают мелкие кражи, обижают стариков и отбирают деньги у младших.
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