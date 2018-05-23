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    Убивший 5-летнюю девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы. Волгоград, дети и подростки, педофилия, приговоры, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУбивший 5-летнюю девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы

    Убивший 5-летнюю девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы

    5 комментариев
    Убивший <nobr>5-летнюю</nobr> девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы

    Убивший 5-летнюю девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы

    Убивший <nobr>5-летнюю</nobr> девочку насильник приговорен к 20 годам тюрьмы

      В Волгограде вынесли приговор по громкому делу об убийстве пятилетней девочки. Павла Лукьяненко, который изнасиловал и убил ребенка, отправили на 20 лет в колонию.

      В деле множество отягчающих обстоятельств, и улик против подсудимого более чем достаточно. Следователям удалось доказать, что Лукьяненко не только был пьян в момент преступления, но и хладнокровно пытался скрыть то, что сделал.

      Девочка пропала в Калаче-на-Дону осенью 2017 года. Тогда весь город бросился на поиски Софьи Четвертновой. Искали на заброшенных пустырях, в лесу, исследовали без преувеличения каждый квадратный метр. За информацию, которая поможет в розыске, правоохранители обещали награду — миллион рублей. Установить убийцу удалось благодаря наблюдательному пенсионеру. Он заметил странное поведение соседа и сообщил об этом стражам порядка. А спустя неделю нашли тело девочки.

      Наталия Куницкая, СУ СК по Волгоградской области: «Осужденный в состоянии опьянения встретил девочку, которая играла во дворе. Она пошла за злоумышленником в гараж, где мужчина продолжил распивать, а затем совершил изнасилование. Он решил избавиться от нее и задушил».

      На протяжении всего разбирательства Лукьяненко то признавал вину, то отказывался от своих показаний, пытаясь запутать следствие. Но подавать апелляционную жалобу он не собирается, поэтому в ближайшее время его этапируют в колонию.

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