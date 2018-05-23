Ростуризм не поддержал предложение о блокировке Booking.com в РФ

Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению работы сервиса Booking.com в России.
Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению работы сервиса, «поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж».
Также отмечается, что Ростуризм не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.
Ранее ситуацию прокомментировали в Минкультуры. Там тоже заявили, что выступают категорически против блокировки Booking.com, и пояснили, что запрос в Ростуризм носит технический характер, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает
Напомним, с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции еще в апреле выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов возможности бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Priceline Group.
Также отмечается, что Ростуризм не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.
Ранее ситуацию прокомментировали в Минкультуры. Там тоже заявили, что выступают категорически против блокировки Booking.com, и пояснили, что запрос в Ростуризм носит технический характер, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает
Напомним, с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции еще в апреле выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов возможности бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Priceline Group.
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