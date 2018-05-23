СМИ: Ростуризм рассмотрит предложение об ограничении работы Booking.com в РФ

Ростуризм по поручению Минкультуры должен определить, насколько целесообразно ограничивать работу ресурса для бронирования гостиниц Booking.com в рамках ответа на антироссийские санкции.
Ростуризм получил от Минкультуры письмо с поручением проработать вопрос о возможности и целесообразности ограничения в России работы сайта Booking.com в рамках ответа на санкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Представитель Ростуризма: «Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос».
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings. Как сообщает издание, поручение об ограничении работы сайта было передано в ведомство еще 21 мая. А первым с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
Представитель Ростуризма: «Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос».
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings. Как сообщает издание, поручение об ограничении работы сайта было передано в ведомство еще 21 мая. А первым с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
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