Дорожный патруль <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дорожный патруль 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    СМИ: Ростуризм рассмотрит предложение об ограничении работы Booking.com в РФ

    1 комментарий

    СМИ: Ростуризм рассмотрит предложение об ограничении работы Booking.com в РФ

    СМИ: Ростуризм рассмотрит предложение об ограничении работы Booking.com в РФ

    Ростуризм по поручению Минкультуры должен определить, насколько целесообразно ограничивать работу ресурса для бронирования гостиниц Booking.com в рамках ответа на антироссийские санкции.

    Ростуризм получил от Минкультуры письмо с поручением проработать вопрос о возможности и целесообразности ограничения в России работы сайта Booking.com в рамках ответа на санкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма.

    Представитель Ростуризма: «Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос».

    Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings. Как сообщает издание, поручение об ограничении работы сайта было передано в ведомство еще 21 мая. А первым с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.

    Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru