Минкульт выступил против запрета сервиса Booking.com в России

Минкультуры РФ заявило, что категорически против запрета сервиса Booking.com, равно как и
какого-либо регулирования его деятельности на территории России.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову. По ее словам, запрос в Ростуризм носил технический характер, и работе сервиса в России ничего не угрожает.
Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики: «Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе».
Ярилова пояснила, что в Ростуризм было направлено обращение от предпринимателя Сергея Войтовича, ранее поступившее в министерство. В данном случае это — абсолютно стандартная техническая процедура, передает ее слова РИА Новости.
Ольга Ярилова: «В точном соответствии с Федеральным законом „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ от 02.05.2006 N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер».
Напомним, с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции еще в апреле выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов возможности бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings.
Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики: «Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе».
Ярилова пояснила, что в Ростуризм было направлено обращение от предпринимателя Сергея Войтовича, ранее поступившее в министерство. В данном случае это — абсолютно стандартная техническая процедура, передает ее слова РИА Новости.
Ольга Ярилова: «В точном соответствии с Федеральным законом „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ от 02.05.2006 N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер».
Напомним, с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции еще в апреле выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.
Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов возможности бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings.
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