Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Минкульт выступил против запрета сервиса Booking.com в России

    комментировать
    Минкульт выступил против запрета сервиса Booking.com в России

    Минкульт выступил против запрета сервиса Booking.com в России

    Минкульт выступил против запрета сервиса Booking.com в России

    Минкультуры РФ заявило, что категорически против запрета сервиса Booking.com, равно как и какого-либо регулирования его деятельности на территории России.

    Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову. По ее словам, запрос в Ростуризм носил технический характер, и работе сервиса в России ничего не угрожает.

    Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики: «Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе».

    Ярилова пояснила, что в Ростуризм было направлено обращение от предпринимателя Сергея Войтовича, ранее поступившее в министерство. В данном случае это — абсолютно стандартная техническая процедура, передает ее слова РИА Новости.

    Ольга Ярилова: «В точном соответствии с Федеральным законом „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ от 02.05.2006 N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер».

    Напомним, с идеей ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции еще в апреле выступил руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович. Он направил открытое письмо в Минкульт еще в апреле.

    Идея Войтовича заключается в том, чтобы лишить российских клиентов возможности бронировать на этом ресурсе гостиницы в России. Как отметил Войтович, ресурс не является туроператором юридически, но фактически доминирует на этом рынке. Ограничение его работы может оказать существенную поддержку российским туроператорам, считает автор идеи.

    Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru