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    Путину доложили о смерти от рака Дарьи Стариковой из Апатитов

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    Путину доложили о смерти от рака Дарьи Стариковой из Апатитов

    Путину доложили о смерти от рака Дарьи Стариковой из Апатитов

    Путину доложили о смерти от рака Дарьи Стариковой из Апатитов

    Президент знает о смерти девушки из Апатит, которая во время прямой линии пожаловалась ему на проблемы в медицине.

    О том, что Владимира Путина проинформировали о смерти онкобольной Дарьи Стариковой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    О том, что Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, скончалась в московском онкоцентре имени Герцена стало известно накануне. Как рассказали в Минздраве, в течение года врачи применяли самые современные методы лечения, однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Похороны пройдут в Апатитах в четверг.

    смотретьБольной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Больной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Напомним, Дарья Старикова обратилась к президенту во время прямой линии 15 июня прошлого года. Она пожаловалась на недостаток специалистов в Апатитах и рассказала, что ей сначала поставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз», из-за чего время на лечение было упущено.

    смотретьОбратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    После прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы. Затем ее перевели в областную больницу в Мурманске, а потом самолетом перевезли в Москву. После того, как девушке провели второй курс химиотерапии, появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше.

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