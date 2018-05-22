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    Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов умерла в Москве

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    Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов умерла в Москве

    Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов умерла в Москве

    Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов умерла в Москве

    Жительница Апатитов 25-летняя Дарья Старикова, которая в прошлом году пожаловалась Путину на проблемы с медициной в ее городе, умерла от рака в Москве.

    Девушка скончалась в одной из столичных клиник в понедельник, 21 мая. Информацию о ее смерти подтвердила «Известиям» администратор группы поддержки Дарьи Стариковой «ВКонтакте» Анна Тихоход. «Да, Дарьи больше нет», — сказала она.

    смотретьПутин рассказал о болезни своего отца девушке с раком четвертой стадии
    Путин рассказал о болезни своего отца девушке с раком четвертой стадии
    В прошлом году Дарья Старикова в ходе прямой линии обратилась к президенту России. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

    смотретьСостояние обратившейся к Путину онкобольной из Апатитов улучшилось
    Состояние обратившейся к Путину онкобольной из Апатитов улучшилось
    Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем самолетом перевезена в Москву. В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Вскоре появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше. На новогодние праздники врачи разрешили ей съездить домой к маленькой дочке. Сразу после праздников Дарья вернулась на лечение в Москву, и с тех пор новостей о ней было немного. Последние два месяца девушка не выходила в соцсети.

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