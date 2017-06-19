Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву

Борт МЧС с онкобольной Дарьей Стариковой, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня, приземлился в Москве. Девушку будут лечить в столичной клинике.
Как сообщает пресс-служба Минздрава России, Дарья Старикова доставлена на лечение в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена.
Во время полета девушку сопровождали врачи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отряда «Центроспас» МЧС.
обратилась к президенту России. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.
Между тем мурманские следователи возбудили уголовное дело о халатности, изъяли медицинскую документацию и признали Старикову потерпевшей.
Во время полета девушку сопровождали врачи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отряда «Центроспас» МЧС.
обратилась к президенту России. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.
Между тем мурманские следователи возбудили уголовное дело о халатности, изъяли медицинскую документацию и признали Старикову потерпевшей.
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