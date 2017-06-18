Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут в Москву

Консилиум в Мурманске, в который вошли ведущие онкологи России, принял решение о транспортировке Дарьи Стариковой в Институт онкологии имени Герцена в Москве.
Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. По его словам, в выходные состоялись два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения.
Валерий Перетрухин, глава Минздрава Мурманской области: «По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении».
Жительница Апатитов Дарья Старикова обратилась к президенту во время прямой линии. Девушку, которой диагностировали рак четвертой стадии, по ее словам, изначально врачи лечили от остеохондроза, из-за этого время в лечении было упущено.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.
Валерий Перетрухин, глава Минздрава Мурманской области: «По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении».
Жительница Апатитов Дарья Старикова обратилась к президенту во время прямой линии. Девушку, которой диагностировали рак четвертой стадии, по ее словам, изначально врачи лечили от остеохондроза, из-за этого время в лечении было упущено.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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