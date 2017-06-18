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  • 18.06, 23:17

    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут в Москву

    1 комментарий
    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут в Москву

    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут в Москву

    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут в Москву

    Консилиум в Мурманске, в который вошли ведущие онкологи России, принял решение о транспортировке Дарьи Стариковой в Институт онкологии имени Герцена в Москве.

    Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. По его словам, в выходные состоялись два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения.

    Валерий Перетрухин, глава Минздрава Мурманской области: «По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении».

    Жительница Апатитов Дарья Старикова обратилась к президенту во время прямой линии. Девушку, которой диагностировали рак четвертой стадии, по ее словам, изначально врачи лечили от остеохондроза, из-за этого время в лечении было упущено.

    Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.



    Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017

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