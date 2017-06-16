СК допросил пожаловавшуюся Путину онкобольную жительницу Апатитов

Следователи провели допрос жительницы города Апатиты Дарьи Стариковой, которая пожаловалась Владимиру Путину на проблемы в местном здравоохранении. Об этом сообщила представитель следственного управления СКР по региону Наталья Тростина.
Также Тростина сообщила, что Старикову признали потерпевшей по возбужденному уголовному делу о халатности врачей. В настоящее время из медицинских учреждений, где с рождения наблюдалась и лечилась Старикова, изъяли всю медицинскую документацию, передает РИА Новости.
Представитель СК добавила, что следователи устанавливают факты ненадлежащего исполнения медицинскими сотрудниками своих обязанностей, из-за чего женщине мог быть поставлен ошибочный диагноз.
Наталья Тростина: «Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи».
Как сообщалось, 29-летнюю жительницу Апатитов медики долго лечили от остеохондроза, а после внезапно диагностировали у нее сразу четвертую стадию рака. Об этом Дарья Старикова рассказала Владимиру Путину во время прямой линии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Представитель СК добавила, что следователи устанавливают факты ненадлежащего исполнения медицинскими сотрудниками своих обязанностей, из-за чего женщине мог быть поставлен ошибочный диагноз.
Наталья Тростина: «Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи».
Как сообщалось, 29-летнюю жительницу Апатитов медики долго лечили от остеохондроза, а после внезапно диагностировали у нее сразу четвертую стадию рака. Об этом Дарья Старикова рассказала Владимиру Путину во время прямой линии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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