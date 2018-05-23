Украине предрекли миллиардные потери после выхода из СНГ

Польские СМИ рассказали, чем может обернуться выход Украины из состава СНГ.
Как пишет польская газета Rzeczpospolita, выход Украины из СНГ грозит стране миллиардными потерями.
Издание отмечает, что в составе СНГ Украина заключила тысячи соглашений, в том числе о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов. Если Киев расторгнет эти договоры, то более 3 млн украинских граждан не смогут работать в России.
Огромные убытки страна понесет и при расторжении договора о свободной торговле, так как в этом случае Киеву придется заключать новые соглашения с Казахстаном и Белоруссией, а на это уйдет значительное время.
Поэтому, утверждают эксперты издания, Киев, если и выйдет из СНГ, то только напоказ. Как в свое время сделала Грузия, которая до сих пор соблюдает выгодные ей договоры.
Ранее, в апреле президент Украины поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. А на прошлой неделе Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. При этом он заявил, что для Киева «СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», так как будущее страны — «Европа, и только».
Между тем исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев заявил, что СНГ продолжит приглашать Украину на свои мероприятия, так как официальных документов о выходе учредители до сих пор не получили.
Постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов ранее объяснил, что процедура выхода из СНГ по всем правилам занимает 12 месяцев. Для ускоренного выхода Украина, согласно уставу, должна будет провести переговоры со всеми странами-участницами объединения.
Издание отмечает, что в составе СНГ Украина заключила тысячи соглашений, в том числе о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов. Если Киев расторгнет эти договоры, то более 3 млн украинских граждан не смогут работать в России.
Огромные убытки страна понесет и при расторжении договора о свободной торговле, так как в этом случае Киеву придется заключать новые соглашения с Казахстаном и Белоруссией, а на это уйдет значительное время.
Поэтому, утверждают эксперты издания, Киев, если и выйдет из СНГ, то только напоказ. Как в свое время сделала Грузия, которая до сих пор соблюдает выгодные ей договоры.
Ранее, в апреле президент Украины поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. А на прошлой неделе Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. При этом он заявил, что для Киева «СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», так как будущее страны — «Европа, и только».
Между тем исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев заявил, что СНГ продолжит приглашать Украину на свои мероприятия, так как официальных документов о выходе учредители до сих пор не получили.
Постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов ранее объяснил, что процедура выхода из СНГ по всем правилам занимает 12 месяцев. Для ускоренного выхода Украина, согласно уставу, должна будет провести переговоры со всеми странами-участницами объединения.
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