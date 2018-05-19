Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из органов СНГ

Украина отзывает представителей из всех уставных органов СНГ. О подписании соответствующего указа президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.
Пётр Порошенко: «Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!»
Начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ Порошенко поручил правительству в апреле этого года.
Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.
Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше — в Європі, і тільки!
Начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ Порошенко поручил правительству в апреле этого года.
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