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    Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из органов СНГ

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    Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из органов СНГ

    Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из органов СНГ

    Украина отзывает представителей из всех уставных органов СНГ. О подписании соответствующего указа президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

    Пётр Порошенко: «Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!»




    Начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ Порошенко поручил правительству в апреле этого года.

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