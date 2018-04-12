Порошенко поручил кабмину начать процедуру выхода Украины из СНГ

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал внести в Раду законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией и поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
В ходе выступления на XI Форуме безопасности в Киеве Порошенко заявил, что «агрессия РФ против Украины» все еще продолжается.
Пётр Порошенко: «В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
Также Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Кроме этого, он отметил, что Киев будет настаивать на получении программы усиленных возможностей для Украины и Плана действий по членству в НАТО.
Ранее в Киеве неоднократно звучали предложения о необходимости разорвать договор, однако Рада в январе этого года инициативу не поддержала. Также предложения отменить действие части договора звучали и в Госдуме РФ. Речь, в частности, шла о положении документа, в котором страны признают территориальные границы друг друга.
Пётр Порошенко: «В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
Также Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Кроме этого, он отметил, что Киев будет настаивать на получении программы усиленных возможностей для Украины и Плана действий по членству в НАТО.
Ранее в Киеве неоднократно звучали предложения о необходимости разорвать договор, однако Рада в январе этого года инициативу не поддержала. Также предложения отменить действие части договора звучали и в Госдуме РФ. Речь, в частности, шла о положении документа, в котором страны признают территориальные границы друг друга.
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