Исполком СНГ не получал документов о выходе Украины из содружества

СНГ продолжит приглашать Украину на мероприятия содружества, так как официальных документов о выходе учредители до сих пор не получили.
СНГ по-прежнему будет приглашать Украину на заседания и другие мероприятия содружества, пока Киев официально не выйдет из организации. Пока же официальных документов о прекращении членства Украины СНГ не получало, сообщил газете «Известия» исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко объявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. Указ опубликован на сайте главы государства. В апреле же Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. По словам источников издания в дипломатических кругах Украины, Киев не желает получать и приглашения на мероприятия содружества.
Сергей Лебедев, исполнительный секретарь СНГ: «Мы, безусловно, будем это делать (высылать приглашения на мероприятия — прим. НТВ.Ru), поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества Независимых Государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало».
По словам Лебедева, поручение Порошенко не подразумевало выхода из всех соглашений СНГ.
Сергей Лебедев: «Насколько мы знаем, президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы невыгодны Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем торопиться и подождем официальных уведомлений».
Постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов ранее объяснил, что процедура выхода из СНГ по всем правилам занимает 12 месяцев. Для ускоренного выхода Украина, согласно уставу, должна будет провести переговоры со всеми странами-участницами объединения.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко объявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. Указ опубликован на сайте главы государства. В апреле же Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из объединения. По словам источников издания в дипломатических кругах Украины, Киев не желает получать и приглашения на мероприятия содружества.
Сергей Лебедев, исполнительный секретарь СНГ: «Мы, безусловно, будем это делать (высылать приглашения на мероприятия — прим. НТВ.Ru), поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества Независимых Государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало».
По словам Лебедева, поручение Порошенко не подразумевало выхода из всех соглашений СНГ.
Сергей Лебедев: «Насколько мы знаем, президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы невыгодны Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем торопиться и подождем официальных уведомлений».
Постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов ранее объяснил, что процедура выхода из СНГ по всем правилам занимает 12 месяцев. Для ускоренного выхода Украина, согласно уставу, должна будет провести переговоры со всеми странами-участницами объединения.
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