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    Геополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост. Крым, Украина, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГеополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост

    Геополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост

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    Геополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост

    Геополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост

    Геополитика или личные амбиции: зачем в Киеве призывают уничтожить Крымский мост

      Вслед за американским журналистом Томом Роганом, против которого в России уже завели уголовное дело, с угрозой взорвать Крымский мост выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. И сегодня же Киев впервые испытал американские ракетные комплексы Javelin, недавно присланные из США.

      С провокационным заявлением депутат от радикальной партии Мосийчук выступил сначала в украинском парламенте, а затем в прямом эфире одного из украинских телеканалов. В МИД РФ на эти заявления отреагировали сдержанно, назвав их призывом к совершению террористического акта. В самом же Крыму угрозы из Киева вызвали лишь улыбку.

      смотреть«Сто лет простоит»: Ротенберг гарантировал надежность Крымского моста. Эксклюзив НТВ
      «Сто лет простоит»: Ротенберг гарантировал надежность Крымского моста. Эксклюзив НТВ
      Крымский мост изначально проектировали безопасным во всех отношениях, рассказал в интервью НТВ Аркадий Ротенберг, глава компании, возводившей уникальное сооружение. Конечно, мост не могли не оснастить самыми серьезными системами безопасности. По словам разработчиков, каждый сантиметр асфальта находится под прицелом камер — и это только о безопасности дорожного движения. Что касается безопасности антитеррористической, то ее уровень эксперты сравнивают с уровнем охраны атомных электростанций.

      Впрочем, в нереальности идеи депутата Мосийчука уверены даже в украинском правительстве.

      Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины: «Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто».

      Если дослушать интервью депутата Мосийчука до конца, становится понятно: дело не в геополитических целях, а в личных амбициях. Депутат обещает уничтожить мост тогда, когда он станет министром обороны. В ответ на такие заявления смеются уже и украинские политики.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.



      Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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