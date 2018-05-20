«Сто лет простоит»: Ротенберг гарантировал надежность Крымского моста. Эксклюзив НТВ

Когда Аркадий Ротенберг взял подряд на строительство моста в Крым, Владимир Путин его лично предупредил: санкции — не самое страшное, с чем вы столкнетесь.
Чего стоило не просто построить мост, а сдать его на полгода раньше срока, владелец компании «Стройгазмонтаж» рассказал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Аркадий Ротенберг: «Сложности, конечно, были, если так, по-честному. Потому что климатические условия, постоянные ветра. Когда ветер, то стройка практически стоит, и долгое время, по-моему, где-то 84 дня, мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить. Потом придумали — ребята сделали такой как колодец, чтобы туда опускать, чтобы ветер не мешал. То есть, конечно, это все сложности, но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились».
Отвечая на вопрос, не было ли тревожно, когда начали вводить первые санкции за строительство моста, Ротенберг иронично ответил, что «здоров и в меру упитан» и «особых страданий» ограничительные меры у него не вызывали. Вместе с тем бизнесмен признал, что под воздействием санкций его жизнь все же несколько изменилась.
Аркадий Ротенберг: «Сказать, что совсем не изменилась, не могу, потому что все равно под это приходится каким-то образом подстраиваться. Я же не один. У меня семья, дети. Когда задевает только меня, то я к этому нормально отношусь, но когда начинают заниматься детьми, это уже не совсем правильно».
Реплики из Киева о намерении «забрать» у России Крымский мост Ротенберг назвал бредом, который не стоит воспринимать всерьез.
Аркадий Ротенберг: «На уровне бреда. Что значит „заберем Крымский мост“? Ну, что? Взяли бы и построили. Давайте — отдайте нам. Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез».
Что касается конструкции моста, то он, по словам бизнесмена, простоит не менее века, так как при его возведении учитывался опыт предыдущих попыток строительства.
Аркадий Ротенберг: «Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, третий раз строят, три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, у них тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Аркадий Ротенберг: «Сложности, конечно, были, если так, по-честному. Потому что климатические условия, постоянные ветра. Когда ветер, то стройка практически стоит, и долгое время, по-моему, где-то 84 дня, мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить. Потом придумали — ребята сделали такой как колодец, чтобы туда опускать, чтобы ветер не мешал. То есть, конечно, это все сложности, но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились».
Отвечая на вопрос, не было ли тревожно, когда начали вводить первые санкции за строительство моста, Ротенберг иронично ответил, что «здоров и в меру упитан» и «особых страданий» ограничительные меры у него не вызывали. Вместе с тем бизнесмен признал, что под воздействием санкций его жизнь все же несколько изменилась.
Аркадий Ротенберг: «Сказать, что совсем не изменилась, не могу, потому что все равно под это приходится каким-то образом подстраиваться. Я же не один. У меня семья, дети. Когда задевает только меня, то я к этому нормально отношусь, но когда начинают заниматься детьми, это уже не совсем правильно».
Реплики из Киева о намерении «забрать» у России Крымский мост Ротенберг назвал бредом, который не стоит воспринимать всерьез.
Аркадий Ротенберг: «На уровне бреда. Что значит „заберем Крымский мост“? Ну, что? Взяли бы и построили. Давайте — отдайте нам. Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез».
Что касается конструкции моста, то он, по словам бизнесмена, простоит не менее века, так как при его возведении учитывался опыт предыдущих попыток строительства.
Аркадий Ротенберг: «Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, третий раз строят, три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, у них тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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