Ротенберг рассказал НТВ, как удалось ускорить строительство моста в Крым

Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж»: «Знаете, мы изначально понимали важность этого моста для Крыма, для России, поэтому мы старались применить все новейшие технологии, старались сделать сам строительный процесс более технологичным. Все задачи, которые стояли перед нами, — это, чтобы все оборудование и детали поступали без перебоя. Это, в принципе, такой беспрерывный технологический процесс, который был налажен. За счет этого нам удалось сделать быстрее, чем было намечено по плану».Также руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг отдельно отметил, что ускорить строительство удалось благодаря рабочим.: «Конечно, это те люди, которые здесь пропадали сутками, работая вахтовым методом, старались. Потому что они сделали на грани своих возможностей, я считаю. И за это им огромное спасибо».Главную стройку страны сегодня посетил президент Владимир Путин, который также поблагодарил рабочих за их труд. И отметил, что масштаб этого объекта впечатляет.