Украинский депутат строит планы уничтожения Крымского моста

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал транспортный переход через Керченский пролив «вражеской инфраструктурой» и признался, что хотел бы его уничтожить.
Своими умозаключениями по поводу Крымского моста Мосийчук поделился с украинскими СМИ.
Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады Украины: «Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».
На вопрос о том, будет ли Мосийчук лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы это сделал, если бы занимал пост министра обороны.
Призывы уничтожить Крымский мост ранее прозвучали в статье журналиста Тома Рогана, которая была опубликована на сайте журнала The Washington Examiner. Роган считает, что транспортный переход через Керченский пролив сам по себе — «возмутительное оскорбление» Украины как нации. Автор заметки предложил, несмотря на «возможные» ответные меры, нанести удар по мосту.
Том Роган уверен, что Киев, повредив мост, пошлет Москве «безошибочный сигнал» о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы «украденной» территории. Позднее автор статьи уточнил, что при ударе никто не должен пострадать, заявил, что о написанном не сожалеет, и признался, что перед выходом этого материала общался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддерживал его и обещал помощь.
Следственный комитет усмотрел в публикации с призывами к уничтожению Крымского моста «признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации» и возбудил уголовное дело в отношении Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner.
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив — самый протяженный в России. Автомобильное движение по нему открыли на полгода раньше запланированного срока.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который провели на после переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей полуострова (96,77%) проголосовали за воссоединение с РФ. Многие представители Украины и западных стран называют территорию Крыма оккупированной. Москва не раз отмечала, что люди проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в соответствии с нормами международного права, а Владимир Путин заявлял о том, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады Украины: «Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».
На вопрос о том, будет ли Мосийчук лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы это сделал, если бы занимал пост министра обороны.
Призывы уничтожить Крымский мост ранее прозвучали в статье журналиста Тома Рогана, которая была опубликована на сайте журнала The Washington Examiner. Роган считает, что транспортный переход через Керченский пролив сам по себе — «возмутительное оскорбление» Украины как нации. Автор заметки предложил, несмотря на «возможные» ответные меры, нанести удар по мосту.
Том Роган уверен, что Киев, повредив мост, пошлет Москве «безошибочный сигнал» о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы «украденной» территории. Позднее автор статьи уточнил, что при ударе никто не должен пострадать, заявил, что о написанном не сожалеет, и признался, что перед выходом этого материала общался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддерживал его и обещал помощь.
Следственный комитет усмотрел в публикации с призывами к уничтожению Крымского моста «признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации» и возбудил уголовное дело в отношении Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner.
Девятнадцатикилометровый мост через Керченский пролив — самый протяженный в России. Автомобильное движение по нему открыли на полгода раньше запланированного срока.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который провели на после переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей полуострова (96,77%) проголосовали за воссоединение с РФ. Многие представители Украины и западных стран называют территорию Крыма оккупированной. Москва не раз отмечала, что люди проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в соответствии с нормами международного права, а Владимир Путин заявлял о том, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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