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    Президент Болгарии пригласил Путина посетить страну в этом году

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    Президент Болгарии пригласил Путина посетить страну в этом году

    Президент Болгарии пригласил Путина посетить страну в этом году

    Президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его совершить визит в его страну.

    Президент Болгарии Румен Радев во время визита в Сочи пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить его страну в этом году.

    Румен Радев, президент Болгарии: «Хотелось бы возобновить мое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии и победу в русско-турецкой войне».

    Также в ходе двусторонних переговоров Радев выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия. Он предложил провести «стратегический обзор» болгарско-российских отношений, в том числе обсудить все разногласия.

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    Накануне болгарский лидер предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией. Радев подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз. Проект он предложил назвать «Болгарский поток».

    Ранее стало известно, что президент Сингапура пригласил Владимира Путина совершить визит в страну в ноябре, а также посетить саммит АСЕАН.

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