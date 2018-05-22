Президент Болгарии пригласил Путина посетить страну в этом году

Президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его совершить визит в его страну.
Президент Болгарии Румен Радев во время визита в Сочи пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить его страну в этом году.
Румен Радев, президент Болгарии: «Хотелось бы возобновить мое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии и победу в русско-турецкой войне».
Также в ходе двусторонних переговоров Радев выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия. Он предложил провести «стратегический обзор» болгарско-российских отношений, в том числе обсудить все разногласия.
Накануне болгарский лидер предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией. Радев подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз. Проект он предложил назвать «Болгарский поток».
Ранее стало известно, что президент Сингапура пригласил Владимира Путина совершить визит в страну в ноябре, а также посетить саммит АСЕАН.
Румен Радев, президент Болгарии: «Хотелось бы возобновить мое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии и победу в русско-турецкой войне».
Также в ходе двусторонних переговоров Радев выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия. Он предложил провести «стратегический обзор» болгарско-российских отношений, в том числе обсудить все разногласия.
Накануне болгарский лидер предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией. Радев подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз. Проект он предложил назвать «Болгарский поток».
Ранее стало известно, что президент Сингапура пригласил Владимира Путина совершить визит в страну в ноябре, а также посетить саммит АСЕАН.
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