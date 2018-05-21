России предложили создать «Болгарский поток»

Президент Болгарии Румен Радев предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией.
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Болгарский президент подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз.
Румен Радев, президент Болгарии: «Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом».
Радев предложил назвать новый газопровод, который должен пройти через Черное море, «Болгарский поток», передает «Коммерсантъ».
Отметим, что сейчас предусмотрены поставки газа в Болгарию через территорию Турции. Речь идет о строящемся газопроводе «Турецкий поток». Полностью ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для Турции, вторая — для стран Европы через турецкие хабы.
Румен Радев, президент Болгарии: «Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом».
Радев предложил назвать новый газопровод, который должен пройти через Черное море, «Болгарский поток», передает «Коммерсантъ».
Отметим, что сейчас предусмотрены поставки газа в Болгарию через территорию Турции. Речь идет о строящемся газопроводе «Турецкий поток». Полностью ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для Турции, вторая — для стран Европы через турецкие хабы.
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