Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну с визитом в ноябре

Президент Сингапура Халима Якоб пригласила российского лидера Владимира Путина совершить государственный визит в республику. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и торговли страны Чань Чунь Син на открытии выставки, посвященной
50-летию со дня установления дипломатических отношений РФ и Сингапура.
Президент Сингапура Халима Якоб пригласила президента РФ Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в ноябре этого года. Кроме того, премьер Сингапура Ли Сянь Лун направит приглашение российскому лидеру принять участие в Восточноазиатском саммите, передает ТАСС.
Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию.
Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию.
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