Президент Болгарии назвал цель визита в Россию

Президент Болгарии Румен Радев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия. Радев предложил провести «стратегический обзор»
болгарско-российских отношений, в том числе обсудить разногласия.
Президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил его с переизбранием на новый срок и пожелал успехов в этой ответственной деятельности. Также болгарский лидер заявил о стремлении восстановить диалог с Россией.
Румен Радев, президент Болгарии: «Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес».
Радев подчеркнул, что его визит происходит в канун символического праздника — 140-летия освобождения Болгарии и победы в русско-турецкой войне, благодаря которой, по словам президента, Болгария «воскресла на карте Европы».
Болгарский лидер назвал отношения двух стран особыми, не основывающимися только лишь на чисто политическом или экономическом интересе. Он отметил взаимные интересы в торговле, экономике, образовании и культуре, сообщает «Интерфакс».
Накануне Румен Радев предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией. Болгарский президент подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз. Проект Радев предложил назвать «Болгарский поток».
Отметим, что сейчас предусмотрены поставки газа в Болгарию через территорию Турции. Речь идет о строящемся газопроводе «Турецкий поток». Полностью ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для Турции, вторая — для стран Европы через турецкие хабы.
Румен Радев, президент Болгарии: «Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес».
Радев подчеркнул, что его визит происходит в канун символического праздника — 140-летия освобождения Болгарии и победы в русско-турецкой войне, благодаря которой, по словам президента, Болгария «воскресла на карте Европы».
Болгарский лидер назвал отношения двух стран особыми, не основывающимися только лишь на чисто политическом или экономическом интересе. Он отметил взаимные интересы в торговле, экономике, образовании и культуре, сообщает «Интерфакс».
Накануне Румен Радев предложил построить газопровод, который соединит его страну с Россией. Болгарский президент подчеркнул, что его страна нуждается в прямых поставках газа из России, а в новом газопроводе заинтересована не только Болгария, но и весь Евросоюз. Проект Радев предложил назвать «Болгарский поток».
Отметим, что сейчас предусмотрены поставки газа в Болгарию через территорию Турции. Речь идет о строящемся газопроводе «Турецкий поток». Полностью ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для Турции, вторая — для стран Европы через турецкие хабы.
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