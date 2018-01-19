«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» объявил о получении по дипломатическим каналам разрешения турецких властей на строительство второй нитки газопровода.
Алексей Миллер, глава ПАО «Газпром»: «Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода „Турецкий поток“ получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года».
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Газопровод состоит из двух ниток. По первой нитке газ будет поставляться для турецкого рынка, по второй — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку до 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).
Строительством морского участка, которое началось в мае прошлого года, занимается 100-процентное дочернее общество «Газпрома» South Stream Transport B. V. Газопровод пролегает по дну Чёрного моря от Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей. В настоящее время уложено более 760 км морского участка (суммарно по двум ниткам). Первую нитку планируют ввести в эксплуатацию в марте 2018-го, а вторую — в 2019-м.
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Газопровод состоит из двух ниток. По первой нитке газ будет поставляться для турецкого рынка, по второй — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку до 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).
Строительством морского участка, которое началось в мае прошлого года, занимается 100-процентное дочернее общество «Газпрома» South Stream Transport B. V. Газопровод пролегает по дну Чёрного моря от Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей. В настоящее время уложено более 760 км морского участка (суммарно по двум ниткам). Первую нитку планируют ввести в эксплуатацию в марте 2018-го, а вторую — в 2019-м.
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