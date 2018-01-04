«Газпром» построил более 700 км морского участка «Турецкого потока»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания построила более 700 км двух ниток газопровода «Турецкий поток».
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По словам Миллера, это составляет около 38% от общей протяженности морского участка газопровода.
Алексей Миллер: «Продолжается активное строительство газопровода „Турецкий поток“. На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода».
Глава «Газпрома» также отметил, что в 2017 году целевые рынки «Турецкого потока» продолжили демонстрировать рост спроса на российский газ.
Алексей Миллер: «Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию — второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, „Газпром“ экспортировал в республику 29 млрд кубометров газа — на 1,7 млрд кубометров (на 6,2%) больше, чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд кубометров). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд кубометров (17,3%)».
Кроме того, увеличился экспорт российского газа в Венгрию — до 6,9 млрд кубометров (рост на 21,3%), в Болгарию — до 3,3 млрд кубометров (на 4,7%), в Грецию — до 2,9 млрд кубометров (на 9,3%), в Сербию — до 2,1 млрд кубометров (на 21,2%), цитирует Миллера ТАСС.
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Газопровод состоит из двух ниток. По первой нитке газ поставляется для турецкого рынка, по второй — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку до 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).
Строительством морского участка занимается 100-процентное дочернее общество «Газпрома» South Stream Transport B. V. Протяженность морского участка — около 930 километров. Газопровод пролегает по дну Черного моря от Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей.
Алексей Миллер: «Продолжается активное строительство газопровода „Турецкий поток“. На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода».
Глава «Газпрома» также отметил, что в 2017 году целевые рынки «Турецкого потока» продолжили демонстрировать рост спроса на российский газ.
Алексей Миллер: «Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию — второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, „Газпром“ экспортировал в республику 29 млрд кубометров газа — на 1,7 млрд кубометров (на 6,2%) больше, чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд кубометров). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд кубометров (17,3%)».
Кроме того, увеличился экспорт российского газа в Венгрию — до 6,9 млрд кубометров (рост на 21,3%), в Болгарию — до 3,3 млрд кубометров (на 4,7%), в Грецию — до 2,9 млрд кубометров (на 9,3%), в Сербию — до 2,1 млрд кубометров (на 21,2%), цитирует Миллера ТАСС.
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Газопровод состоит из двух ниток. По первой нитке газ поставляется для турецкого рынка, по второй — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку до 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год (всего — 31,5 миллиарда кубометров).
Строительством морского участка занимается 100-процентное дочернее общество «Газпрома» South Stream Transport B. V. Протяженность морского участка — около 930 километров. Газопровод пролегает по дну Черного моря от Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей.
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