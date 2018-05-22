Джонсон заговорил об ужесточении антироссийских санкций со стороны Лондона

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Лондон начнет действовать в отношении России жестче, как только Соединенное Королевство покинет ЕС.
По информации Bloomberg, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкций в отношении Москвы и считает, что введенные США дополнительные ограничительные меры против России были «очень заметными».
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Правда в том, что, я думаю, что влияние некоторых из этих санкций (США против РФ — прим. НТВ.Ru), особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным, и я отметил это, но у нас есть свой подход. Остается более общий вопрос о том, что Великобритания может сделать, чтобы справиться с близкими Владимиру Путину людьми, у которых могут быть незаконно добытые или добытые нечестным путем богатства».
По словам Джонсона, Лондон не вправе принимать решение о санкциях, поскольку должен координировать свои действия с Евросоюзом, но как только в марте следующего года страна покинет ЕС, у Британии появится возможность взять более жесткий курс в отношении Москвы.
Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, предпринимателей и организаций. Эти меры коснулись в том числе бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний. Накануне в Соединенном Королевстве был опубликован доклад под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленный комитетом по международным делам Палаты общин. Авторы документа призывают власти Британии ввести дополнительные санкции против «связанных с Кремлем лиц» и заблокировать размещение долговых обязательств России на глобальных рынках.
После публикации доклада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Лондона, выпустившего доклад о «грязных деньгах» из России, говорят о том, что с подобной угрозой могут столкнуться инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Представитель Кремля назвал опубликованный Лондоном доклад «примером русофобской мании» и «очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции».
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Правда в том, что, я думаю, что влияние некоторых из этих санкций (США против РФ — прим. НТВ.Ru), особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным, и я отметил это, но у нас есть свой подход. Остается более общий вопрос о том, что Великобритания может сделать, чтобы справиться с близкими Владимиру Путину людьми, у которых могут быть незаконно добытые или добытые нечестным путем богатства».
По словам Джонсона, Лондон не вправе принимать решение о санкциях, поскольку должен координировать свои действия с Евросоюзом, но как только в марте следующего года страна покинет ЕС, у Британии появится возможность взять более жесткий курс в отношении Москвы.
Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, предпринимателей и организаций. Эти меры коснулись в том числе бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний. Накануне в Соединенном Королевстве был опубликован доклад под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленный комитетом по международным делам Палаты общин. Авторы документа призывают власти Британии ввести дополнительные санкции против «связанных с Кремлем лиц» и заблокировать размещение долговых обязательств России на глобальных рынках.
После публикации доклада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Лондона, выпустившего доклад о «грязных деньгах» из России, говорят о том, что с подобной угрозой могут столкнуться инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Представитель Кремля назвал опубликованный Лондоном доклад «примером русофобской мании» и «очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции».
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