В Британии призвали ужесточить санкции против России

Комитет палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал ужесточить санкции в отношении некоторых россиян.
Об этом сообщается в докладе комитета под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», который был опубликован на сайте парламента.
Авторы документа обращаются к властям с призывом расширить список санкций против лиц, «связанных с Кремлем». При этом конкретного списка таких лиц в докладе не приводится.
Из текста доклада: «Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц. В том числе меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека».
Члены комитета также призывают правительство «максимально плотно» сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран G7 при введении индивидуальных санкций против российских граждан. Кроме того, авторы доклада обратили внимание на российскую компанию En+ Group и посоветовали властям разобраться в причинах, по которым она смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции.
Напомним, отношения между Великобританией и Россией ухудшились, после того как в Солсбери были госпитализированы бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в России. В покушении на Скрипалей без доказательств обвинили Москву. Россия все обвинения отвергает.
После этого Великобритания и солидарные с ней страны выслали около 150 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, дала зеркальный ответ.
Авторы документа обращаются к властям с призывом расширить список санкций против лиц, «связанных с Кремлем». При этом конкретного списка таких лиц в докладе не приводится.
Из текста доклада: «Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц. В том числе меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека».
Члены комитета также призывают правительство «максимально плотно» сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран G7 при введении индивидуальных санкций против российских граждан. Кроме того, авторы доклада обратили внимание на российскую компанию En+ Group и посоветовали властям разобраться в причинах, по которым она смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции.
Напомним, отношения между Великобританией и Россией ухудшились, после того как в Солсбери были госпитализированы бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в России. В покушении на Скрипалей без доказательств обвинили Москву. Россия все обвинения отвергает.
После этого Великобритания и солидарные с ней страны выслали около 150 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, дала зеркальный ответ.
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