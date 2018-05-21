Британский доклад «о грязных деньгах» Песков назвал «русофобской манией»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал проявлением недружественной и незаконной конкуренции доклад комитета британской Палаты общин по международным делам, авторы которого призывают бороться с поступающими в Соединенное Королевство «грязными деньгами» из России.
Составители документа «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», опубликованного на сайте британского парламента, обращаются к властям с призывом расширить список санкций против лиц, «связанных с Кремлем». При этом конкретного списка фамилий в докладе не нет.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие».
По словам Пескова, это стало результатом «провокации, устроенной британской стороной». Пресс-секретарь главы государства пояснил, что имеет в виду дело от отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как заявил Песков, на протяжении последнего десятилетия крупный бизнес из России «рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж».
Дмитрий Песков: «Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела. Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации».
По словам Пескова, подобные проявления «наносят ущерб интересам наших компаний». Пресс-секретарь убежден, что законопроекты, подобные докладу комитета британской Палаты общин, идут в одном ряду с такими недружественными шагами.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это не что иное, как очередной шаг в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, что инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, поскольку инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Лондона с ситуацией, когда их инвестиции назовут „грязными деньгами“. Многие страны работают над укреплением своей инвестиционной привлекательности, полагаю, что это шаг (британский доклад — прим. НТВ.Ru) в обратном направлении».
Песков сообщил, что российский бизнес сталкивается с недобросовестным и недружественным отношением, однако Москва не располагает данными об отказе в выдаче британской инвестиционной визы Роману Абрамовичу.
Дмитрий Песков: «Нет, я ничего не могу сказать, потому что не располагаю информацией. Действительно, такие сообщения в СМИ были. Как я и говорил о том, что наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения».
Издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича 20 мая сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба «Челси» больше трех недель назад истек срок действия визы, «а новую ему не выдали». В тот же день агентство РИА Новости со ссылкой на источник из окружения российского предпринимателя сообщило, что Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы Лондон не отказывал, речь идет о затянувшейся процедуре продления.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие».
По словам Пескова, это стало результатом «провокации, устроенной британской стороной». Пресс-секретарь главы государства пояснил, что имеет в виду дело от отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как заявил Песков, на протяжении последнего десятилетия крупный бизнес из России «рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж».
Дмитрий Песков: «Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела. Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации».
По словам Пескова, подобные проявления «наносят ущерб интересам наших компаний». Пресс-секретарь убежден, что законопроекты, подобные докладу комитета британской Палаты общин, идут в одном ряду с такими недружественными шагами.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это не что иное, как очередной шаг в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, что инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, поскольку инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Лондона с ситуацией, когда их инвестиции назовут „грязными деньгами“. Многие страны работают над укреплением своей инвестиционной привлекательности, полагаю, что это шаг (британский доклад — прим. НТВ.Ru) в обратном направлении».
Песков сообщил, что российский бизнес сталкивается с недобросовестным и недружественным отношением, однако Москва не располагает данными об отказе в выдаче британской инвестиционной визы Роману Абрамовичу.
Дмитрий Песков: «Нет, я ничего не могу сказать, потому что не располагаю информацией. Действительно, такие сообщения в СМИ были. Как я и говорил о том, что наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения».
Издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича 20 мая сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба «Челси» больше трех недель назад истек срок действия визы, «а новую ему не выдали». В тот же день агентство РИА Новости со ссылкой на источник из окружения российского предпринимателя сообщило, что Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы Лондон не отказывал, речь идет о затянувшейся процедуре продления.
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