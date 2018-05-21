Первый раз в новом составе: Медведев собрал за одним столом 10 вице-премьеров

У нового правительства, которое приступает к реализации «майского» указа президента, нет времени на раскачку. Ключевые документы — прогноз
социально-экономического развития и план по основным направлениям работы кабмина — должны быть готовы уже к 1 сентября, заявил сегодня Дмитрий Медведев. Премьер-министр провел первое совещание со своими заместителями, которые избавились от приставок и. о. после утверждения в должности.
Одной из важнейших задач Дмитрий Медведев назвал вопрос об источниках финансирования, ведь на выполнение масштабных проектов дополнительно потребуется 8 триллионов рублей. Корреспондент НТВ Алексей Прокин — о совещании в Доме правительства, и о том, что ему предшествовало.
Еще до встречи с новым, а для кого-то со старым начальником, заместители председателя правительства расставляли задачи на местах — знакомили коллективы министерств с обладателями министерских портфелей. Ни Павел Колобков, продолжающий отвечать за российский спорт, ни Владимир Мединский, сохранивший должность министра культуры, в особых представлениях не нуждались. Но вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует и спорт, и культуру, все же лично еще раз отрекомендовала министров, поблагодарив за работу, которая уже проделана, и рассказав, каких показателей тем еще предстоит достигнуть.
А Виталий Мутко, представляя министра по делам Северного Кавказа заявил, что ведомству нужно будет добавить эффективности. Этот посыл, кстати, прозвучал сегодня и от премьер-министра, уже в адрес его замов.
Настраивая своих новых заместителей на рабочий лад, председатель правительства сосредоточился на новом «майском» указе президента по развитию страны. Друг друга Дмитрий Медведев и 10 его вице-премьеров понимали с полуслова. Большинству новичков нюансы работы в правительстве хорошо знакомы. По правую руку от Медведева за столом премьерского кабинета расположился его единственный первый заместитель — Антон Силуанов. Поскольку Силуанов сохранил за собой и должность министра финансов, большинство вопросов, которые поднял Медведев, касались его непосредственно.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Крайне важно определиться по финансам. Для этого большого развития нужны значительные ресурсы, поэтому нужно максимально оперативно определиться и с источниками финансирования, и с параметрами финансирования».
Чтобы вовремя достигать контрольных точек по развитию страны, по словам Медведева, нужно будет проработать детальные планы. А максимальной эффективности и ответственности на местах чиновников правительство продолжит добиваться за счет упрощения бюрократических процедур и минимизации бумажного документооборота.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «„Майские“ указы — стратегия, а тактика — это все наша с вами задача. Надо разбить этот путь по годам, по этапам, в каждом случае определить целевые показатели, контрольные точки и значения, на которые мы должны выйти».
Медведев дал понять, что видит в своих замах не опекунов или же надзирателей за отраслями, а наладчиков коммуникаций между участниками национальных проектов, которые ко всему прочему должны заниматься устранением межведомственных разногласий. В полном составе на свое первое заседание новое правительство соберется уже во вторник.
Еще до встречи с новым, а для кого-то со старым начальником, заместители председателя правительства расставляли задачи на местах — знакомили коллективы министерств с обладателями министерских портфелей. Ни Павел Колобков, продолжающий отвечать за российский спорт, ни Владимир Мединский, сохранивший должность министра культуры, в особых представлениях не нуждались. Но вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует и спорт, и культуру, все же лично еще раз отрекомендовала министров, поблагодарив за работу, которая уже проделана, и рассказав, каких показателей тем еще предстоит достигнуть.
А Виталий Мутко, представляя министра по делам Северного Кавказа заявил, что ведомству нужно будет добавить эффективности. Этот посыл, кстати, прозвучал сегодня и от премьер-министра, уже в адрес его замов.
Настраивая своих новых заместителей на рабочий лад, председатель правительства сосредоточился на новом «майском» указе президента по развитию страны. Друг друга Дмитрий Медведев и 10 его вице-премьеров понимали с полуслова. Большинству новичков нюансы работы в правительстве хорошо знакомы. По правую руку от Медведева за столом премьерского кабинета расположился его единственный первый заместитель — Антон Силуанов. Поскольку Силуанов сохранил за собой и должность министра финансов, большинство вопросов, которые поднял Медведев, касались его непосредственно.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Крайне важно определиться по финансам. Для этого большого развития нужны значительные ресурсы, поэтому нужно максимально оперативно определиться и с источниками финансирования, и с параметрами финансирования».
Чтобы вовремя достигать контрольных точек по развитию страны, по словам Медведева, нужно будет проработать детальные планы. А максимальной эффективности и ответственности на местах чиновников правительство продолжит добиваться за счет упрощения бюрократических процедур и минимизации бумажного документооборота.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «„Майские“ указы — стратегия, а тактика — это все наша с вами задача. Надо разбить этот путь по годам, по этапам, в каждом случае определить целевые показатели, контрольные точки и значения, на которые мы должны выйти».
Медведев дал понять, что видит в своих замах не опекунов или же надзирателей за отраслями, а наладчиков коммуникаций между участниками национальных проектов, которые ко всему прочему должны заниматься устранением межведомственных разногласий. В полном составе на свое первое заседание новое правительство соберется уже во вторник.
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