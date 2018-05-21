Медведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина

Поручения по реализации «майского указа» президента будут подписаны в ближайшее время. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев на совещании с новым составом
вице-премьеров.
Глава кабмина назвал «майский указ» Путина «целевым документом» нового правительства. По его словам, в нем четко определяются основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров. Медведев подчеркнул, что в реализации указа ни в коем случае нельзя выбиться из графика.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев».
Тем времени к исполнению своих обязанностей приступают члены нового кабинета министров. Так сегодня коллективу Минприроды представили нового главу ведомства Дмитрия Кобылкина, а в Минспорте прошло представление Павла Колобкова, который успел поработать на посту министра в предыдущем составе правительства. Колобков много говорил о предстоящем чемпионате мира по футболу и отметил, что Россия продолжит принимать крупные международные соревнования.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев».
Тем времени к исполнению своих обязанностей приступают члены нового кабинета министров. Так сегодня коллективу Минприроды представили нового главу ведомства Дмитрия Кобылкина, а в Минспорте прошло представление Павла Колобкова, который успел поработать на посту министра в предыдущем составе правительства. Колобков много говорил о предстоящем чемпионате мира по футболу и отметил, что Россия продолжит принимать крупные международные соревнования.
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