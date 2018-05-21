Реакция <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Реакция 16+
    •  
    Медведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина. Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина

    Медведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина

    комментировать

    Медведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина

    Медведев назвал «майский указ» Путина целевым документом нового кабмина

      Поручения по реализации «майского указа» президента будут подписаны в ближайшее время. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев на совещании с новым составом вице-премьеров.

      Глава кабмина назвал «майский указ» Путина «целевым документом» нового правительства. По его словам, в нем четко определяются основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров. Медведев подчеркнул, что в реализации указа ни в коем случае нельзя выбиться из графика.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев».

      Тем времени к исполнению своих обязанностей приступают члены нового кабинета министров. Так сегодня коллективу Минприроды представили нового главу ведомства Дмитрия Кобылкина, а в Минспорте прошло представление Павла Колобкова, который успел поработать на посту министра в предыдущем составе правительства. Колобков много говорил о предстоящем чемпионате мира по футболу и отметил, что Россия продолжит принимать крупные международные соревнования.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru