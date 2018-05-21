Глав Минприроды и Минспорта официально представили сотрудникам

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил нового главу Минприроды Дмитрия Кобылкина коллективу ведомства, а сотрудникам Минспорта РФ назначенного руководителя Павла Колобкова представила вице-премьер Ольга Голодец.

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Сегодня новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин встретился с коллективом ведомства. Его представил сотрудникам вице-премьер Алексей Гордеев. От имени правительства он пожелал удачи Кобылкину, а также выразил благодарность Сергею Донскому, ранее занимавшему этот пост. До назначения в состав нового правительства Дмитрий Кобылкин 8 лет возглавлял Ямало-Ненецкий автономный округ.



Тем временем коллективу Министерства спорта вице-премьер Ольга Голодец сегодня представила нового старого руководителя. Этот пост занял Павел Колобков, который в прежнем правительстве возглавлял Минспорт с октября 2016 года. По мнению Колобкова, проделанная за последние годы работа позволила российскому спорту остаться в числе мировых лидеров. Кроме того, он заявил, что одним из приоритетов ведомства станет развитие массового спорта. К 2024 году планируется вовлечь в занятие физкультурой и спортом не менее 55% россиян.