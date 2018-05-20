«Где это говно?»: Волочкова закатила истерику после обвинений в домогательствах

Анастасия Волочкова бьется в истерике. Балерина хочет посмотреть в глаза бывшему водителю, который обвинил ее в попытке изнасилования.
Анастасия Волочкова: «Где это говно, простите, пожалуйста, который обливает грязью с ног до головы любого и каждого, где он? Он должен быть сейчас здесь и оправдываться».
Прошлась балерина и по жене бывшего водителя, ведь они на пару обвиняют Волочкову в том, что она якобы пыталась совратить Александра Скиртача, щеголяла перед ним в чем мать родила и делала недвусмысленные намеки.
Анастасия Волочкова: «И он, и эта его непонятная тетка, жена, которая стояла за всеми его махинациями и за всеми аферами…»
Сладкая парочка, которых обласкала Волочкова, явилась на очередное судебное заседание с личным астрологом. Видимо, считают, что только звезды могут их защитить от праведного гнева Волочковой.
Софья Скиртач: «Она так бьется и плачет сейчас в истерике. Она осознала, допрос у нее уже был».
Напомним, Анастасия Волочкова снова оказалась замешана в секс-скандале. Информация о том, что бывший водитель обвинил ее в домогательствах, появилась на прошлой неделе. Однако Волочкова уверяет: мужчины сами штабелями складываются у ее ног, а она благосклонно принимает их внимание.
Анастасия Волочкова: «У меня такие мужчины, я таких люблю, они могут подарить Maybach, я считаю, что это очень благородно, у меня сейчас еще один идет подарочек, попозже, пусть сначала приедет, потом покажу».
Не далек тот день, когда балерина укажет обидчику его место.
Анастасия Волочкова: «Кому это чмо нужно? Прости меня, пожалуйста. Ему вот сейчас грозит 5 лет лишения свободы, а он — про домогательства, король №2, Чермен №2, что ли, так это вообще одного поля ягодка».
Прошлась балерина и по жене бывшего водителя, ведь они на пару обвиняют Волочкову в том, что она якобы пыталась совратить Александра Скиртача, щеголяла перед ним в чем мать родила и делала недвусмысленные намеки.
Анастасия Волочкова: «И он, и эта его непонятная тетка, жена, которая стояла за всеми его махинациями и за всеми аферами…»
Сладкая парочка, которых обласкала Волочкова, явилась на очередное судебное заседание с личным астрологом. Видимо, считают, что только звезды могут их защитить от праведного гнева Волочковой.
Софья Скиртач: «Она так бьется и плачет сейчас в истерике. Она осознала, допрос у нее уже был».
Напомним, Анастасия Волочкова снова оказалась замешана в секс-скандале. Информация о том, что бывший водитель обвинил ее в домогательствах, появилась на прошлой неделе. Однако Волочкова уверяет: мужчины сами штабелями складываются у ее ног, а она благосклонно принимает их внимание.
Анастасия Волочкова: «У меня такие мужчины, я таких люблю, они могут подарить Maybach, я считаю, что это очень благородно, у меня сейчас еще один идет подарочек, попозже, пусть сначала приедет, потом покажу».
Не далек тот день, когда балерина укажет обидчику его место.
Анастасия Волочкова: «Кому это чмо нужно? Прости меня, пожалуйста. Ему вот сейчас грозит 5 лет лишения свободы, а он — про домогательства, король №2, Чермен №2, что ли, так это вообще одного поля ягодка».
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