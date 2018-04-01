Новый компромат на Анастасию Волочкову. Балерину опять обвиняют в пьянстве, в нарушении трудового законодательства и уклонении от уплаты налогов. Все тайны раскрыла жена бывшего водителя Волочковой.
Александр Скиртач пять месяцев провел в следственном изоляторе, сейчас он находится под домашним арестом и выезжает только на судебные заседания.
Корреспондент: «Александр, как вы себя чувствуете? Почему общаться не хотите?»
Александр Скиртач: «Я не имею права по суду».
Зато его жена Софья молчать не намерена. Ее мужу грозит срок до 5 лет, и виновата в этом Волочкова.
Софья Скиртач: «Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. То, что у нее вид: она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да меня трясет».
Жена водителя Волочковой уверена: балерина мстит ее мужу, потому что Скиртач не захотел переступить порог ее спальни.
Софья Скиртач: «Она его хотела. А он ей не дал и сел в СИЗО».
Корреспондент НТВ: «Это женская месть?»
Софья Скиртач: «Да, именно поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее трахать».
Успокоившись, жена Скиртача выдает все, что скрывает Волочкова. Со слов женщины, балерина ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник Волочковой официально не трудоустроен. Вот и Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. А значит, пора к госпоже Волочковой нагрянуть налоговой с проверкой.
Подробности нового скандала с участием Анастасии Волочковой — в материале программы «Ты не поверишь!».
Корреспондент: «Александр, как вы себя чувствуете? Почему общаться не хотите?»
Александр Скиртач: «Я не имею права по суду».
Зато его жена Софья молчать не намерена. Ее мужу грозит срок до 5 лет, и виновата в этом Волочкова.
Софья Скиртач: «Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. То, что у нее вид: она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да меня трясет».
Жена водителя Волочковой уверена: балерина мстит ее мужу, потому что Скиртач не захотел переступить порог ее спальни.
Софья Скиртач: «Она его хотела. А он ей не дал и сел в СИЗО».
Корреспондент НТВ: «Это женская месть?»
Софья Скиртач: «Да, именно поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее трахать».
Успокоившись, жена Скиртача выдает все, что скрывает Волочкова. Со слов женщины, балерина ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник Волочковой официально не трудоустроен. Вот и Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. А значит, пора к госпоже Волочковой нагрянуть налоговой с проверкой.
Подробности нового скандала с участием Анастасии Волочковой — в материале программы «Ты не поверишь!».
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