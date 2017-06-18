Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок шофера-альфонса

Как опытная во всех отношениях Анастасия Волочкова стала легкой добычей своего личного водителя? Как
из-за него Настя смертельно рассорилась с родной мамой и на чем в результате погорел ее фаворит?
Знаменитая балерина и светская львица Анастасия Волочкова на этой неделе оказалась замешана в грандиозном скандале. Анастасия, к ногам которой бросали ее любимые белые розы самые богатые и влиятельные олигархи страны, стала жертвой альфонса — загадочного приезжего из Ростовской области.
Некто Александр Скиртач. Для Волочковой он был просто Саша. Личный водитель и помощник, который слишком быстро превратился в близкого друга, готового круглосуточно быть у звезды под боком. Незаметно для балерины этот Саша со временем стал рулить не только машиной танцовщицы, но и самой Анастасией.
Анастасия Волочкова: «Он стал просто жить здесь, как хозяин. Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться».
Они жили душа в душу. И вскоре ради своего Саши она была готова закрыть глаза абсолютно на все.
Анастасия Волочкова: «Ты любишь человека, потом он тебя предает, и ты понимаешь, что ты же любил, ты же верил, ты доверял и разделял все, но это мыльный пузырь».
Почему знаменитая балерина до последнего держалась за этого мужчину? За что она платила ему миллионы и какие его прихоти выполняла? Ответы — в новом выпуске программы «Новые русские сенсации».
Некто Александр Скиртач. Для Волочковой он был просто Саша. Личный водитель и помощник, который слишком быстро превратился в близкого друга, готового круглосуточно быть у звезды под боком. Незаметно для балерины этот Саша со временем стал рулить не только машиной танцовщицы, но и самой Анастасией.
Анастасия Волочкова: «Он стал просто жить здесь, как хозяин. Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться».
Они жили душа в душу. И вскоре ради своего Саши она была готова закрыть глаза абсолютно на все.
Анастасия Волочкова: «Ты любишь человека, потом он тебя предает, и ты понимаешь, что ты же любил, ты же верил, ты доверял и разделял все, но это мыльный пузырь».
Почему знаменитая балерина до последнего держалась за этого мужчину? За что она платила ему миллионы и какие его прихоти выполняла? Ответы — в новом выпуске программы «Новые русские сенсации».
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