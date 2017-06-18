Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 12:41
    Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок шофера-альфонса. Волочкова, знаменитости, скандалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок шофера-альфонса

    9 комментариев
    Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок <nobr>шофера-альфонса</nobr>

    Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок шофера-альфонса

    Водитель для Насти: Волочкова рассказала, как попалась на крючок <nobr>шофера-альфонса</nobr>

      Как опытная во всех отношениях Анастасия Волочкова стала легкой добычей своего личного водителя? Как из-за него Настя смертельно рассорилась с родной мамой и на чем в результате погорел ее фаворит?

      Знаменитая балерина и светская львица Анастасия Волочкова на этой неделе оказалась замешана в грандиозном скандале. Анастасия, к ногам которой бросали ее любимые белые розы самые богатые и влиятельные олигархи страны, стала жертвой альфонса — загадочного приезжего из Ростовской области.

      Некто Александр Скиртач. Для Волочковой он был просто Саша. Личный водитель и помощник, который слишком быстро превратился в близкого друга, готового круглосуточно быть у звезды под боком. Незаметно для балерины этот Саша со временем стал рулить не только машиной танцовщицы, но и самой Анастасией.

      Анастасия Волочкова: «Он стал просто жить здесь, как хозяин. Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться».

      Они жили душа в душу. И вскоре ради своего Саши она была готова закрыть глаза абсолютно на все.

      Анастасия Волочкова: «Ты любишь человека, потом он тебя предает, и ты понимаешь, что ты же любил, ты же верил, ты доверял и разделял все, но это мыльный пузырь».

      Почему знаменитая балерина до последнего держалась за этого мужчину? За что она платила ему миллионы и какие его прихоти выполняла? Ответы — в новом выпуске программы «Новые русские сенсации».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru